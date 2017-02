Junqueras i PPC s’enfronten pel cas Vidal i els suposats casos de corrupció del partit de Rajoy

El vicepresident i conseller d’Economia, Oriol Junqueras , s’ha enganxat amb el portaveu del PPC al Parlament, Alejandro Fernández , en el marc de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) a la qual Junqueras ha comparegut per donar explicacions sobre el cas Vidal . Després que el vicepresident hagi negat que les declaracions del jutge i exsenador siguin certes, Fernández ha estat contundent. “Començo a tenir la sensació que aquest cas serà el seu Watergate particular”, li ha etzibat. En el seu torn de rèplica, Junqueras ha aprofitat aquesta expressió per posar sobre la taula els diferents casos de corrupció que esquitxen el PP . “El seu partit gestiona dotzenes de Watergates simultàniament: el Gürtel, el Bigotes.... n’hi ha tants que som incapaços de fer la llista”, li ha replicat. El portaveu adjunt de C’s al Parlament, Fernando de Páramo , ha estat l’únic que no s’ha cregut la desautorització de Junqueras a les afirmacions de Vidal. Segons De Páramo, Junqueras no té credibilitat i hauria de demandar el jutge.

En la seva primera intervenció, el portaveu adjunt de C’s al Parlament, Fernando de Páramo, ha llançat una bateria de preguntes a Junqueras sobre les afirmacions de l’exsenador. Han espiat vostès els catalans? És mentida el que va dir Vidal sobre les dades de tots els catalans? És cert que el Govern ha obtingut de manera il·legal dades dels catalans? Utilitzaran les dades que tenen ara a través d’impostos dels quan tenen la competència per altres impostos pels quals no tenen competència?, l’ha interpel·lat. I en el seu torn de rèplica, després que Junqueras hagi respost amb un ‘no’ a totes les preguntes, De Páramo ha dit que no es creu la negació de Junqueras argumentant que només ho ha desmentit quan s’ha fet públic i no han tingut més remei. “Han intentat tapar que a Vidal se li va escapar alguna veritat entre mentida i mentida. No tenen credibilitat perquè fins que no ha sortit als mitjans de comunicació no han pres mesures contra Vidal” , ha afegit.

La diputada del PSC, Alícia Romero, també ha interpel·lat directament Junqueras per preguntar-li si les declaracions de Vidal sobre dades fiscals són “veritat, mentida o algunes veritat i altres mentida”. I en la mateixa línia que C’s, ha preguntat per què el Govern no ha empres mesures penals contra Vidal si totes les seves afirmacions són falses. D’altra banda, la diputada ha considerat “impossible” que el pròxim 1 de setembre el Govern estigui preparat per desconnectar i recaptar tots les impostos dels catalans perquè “no podran aconseguir les dades legalment”. A més, segons Romero, es necessitarien 5.000 persones per gestionar tots els impostos i només està prevista una plantilla de 800 per a aquest any. D’altra banda, ha alertat que si el Govern fa el pas de pagar els impostos a l’ATC per donar exemple estarà fent un “ús il·legal de les dades”.

El portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, a diferència de De Páramo, creu que Junqueras ha dit la veritat quan aquets dimecres ha negat que les afirmacions de Vidal siguin certes. Però ha mantingut que l’exsenador “no anava per lliure” i “no va cometre un error”. “Vidal anava desenvolupant un guió que li van donar però va tenir la mala sort que el van enxampar i ha passat de ser un heroi a ser un apestat”, ha considerat. Coscubiela ha dedicat bona part de les seves intervencions a defensar que “no és possible la desconnexió unilateral sense riscos i sense costos” i ha acusat Junqueras de “fer molt mal al dret a decidir, al sobiranisme i a l’independentisme. Si segueixen així el poden tocar de mort perquè la gent pot acabar amb una frustració molt gran quan acabi el 2017 i vegi que el que diuen no ha passat”, ha avisat.

Des de la CUP, el diputat Carles Riera ha donat “el cas per tancat” després de les explicacions de Junqueras. Segons Riera, les declaracions de l’exjutge van ser “errònies” i ha valorat positivament la “reprovació” per part del seu partit i la dimissió de l’exsenador. D’altra banda, el cupaire ha demanat Junqueras que expliqui què s’està fent per eixamplar els drets dels ciutadans en l’àmbit fiscal i com es farà per garantir el dret de la ciutadania a “escollir lliurement a qui paga els impostos”. A més, en referència a la intervenció de Coscubiela, ha defensat que la unilateralitat és la “única via possible” per aconseguir aquest eixamplament perquè “a l’altra banda no hi ha ningú disposat a parlar”.