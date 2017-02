Celrà planta cara a l'Exèrcit espanyol

L'Exèrcit ha comunicat als Ajuntaments de Girona i Celrà que dilluns vinent farà maniobres militars per camins rurals dels dos termes municipals. Defensa desplegarà fins a 80 soldats quatre camions lleugers tot terreny i dos autobusos per la zona, en un exercici on els efectius faran una marxa d'enduriment. L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà (CUP), ja ha respost que, de cap de les maneres vol soldats recorrent el poble o el terme municipal . L'equip de govern ha emès un ban on recorda que al novembre passat van aprovar una moció rebutjant la presència de l'Exèrcit i creu que les maniobres no són res més que "una estratègia" per atemorir-los i laminar tots els passos que han fet a favor del procés sobiranista. " Fins ara mai havien vingut a fer maniobres; no és casualitat" , diu Cornellà. Per la seva banda, l'Ajuntament de Girona encara no s'ha pronunciat, però la CUP ja ha demanat a l'alcaldessa que mogui fitxa i "prengui mesures immediates per impedir la presència de l'Exèrcit".

Segons la comunicació que aquest dimecres ha enviat el coronel comandant militar de Girona, Javier Mur Lalaguna , l'exèrcit farà un desplegament a peu per fer exercicis anomenats "marxa d'enduriment". L'anunci ha despertat immediatament el rebuig a Celrà, municipi governat per la CUP. L'alcalde, Dani Cornellà, recorda que el ple de l'ajuntament va aprovar el 8 de novembre passat, per unanimitat, una moció contra l'Exèrcit exigint que no facin maniobres en espais que no siguin estrictament militars . Per això, l'alcalde ha emès un ban on recorda a l'Exèrcit que no és benvingut al municipi.

"No es poden dur a terme maniobres militars en tot el terme municipal de Celrà", recull el ban signat per Cornellà. Celrà ha penjat la comunicació a diferent panells del municipi i, a més, l'enviaran al Ministeri de Defensa, a la subdelegació del govern espanyol i a la Generalitat perquè "tinguin constància que des de l'administració local s'ha acordat amb tota legitimitat que no volem maniobres militars".



Segons Cornellà, cap treballador municipal ni ningú del poble recorda que l'Exèrcit hagi fet maniobres abans a Celrà i ho atribueix directament a la moció aprovada. "Tenim clar que és un pas més en l'ofensiva per atemorir els consistoris que aprovem mocions que no els hi agraden, algunes vegades ens porten a judici o sinó ens porten els soldats a fer maniobres militars", ha criticat l'alcalde que assegura que Celrà "no s'arronsarà" i intentarà impedir la presència de l'Exèrcit.



L'alcalde espera que el Ministeri de Defensa reculi i desconvoqui les pràctiques previstes per dilluns. "Entenem que el problema el tenen ells, no nosaltres, perquè hem aprovat una moció on deixem molt clar que al municipi no es poden realitzar maniobres militars, està prohibit", ha assenyalat. Sinó, anuncia que es mobilitzaran per impedir que el desplegament dels soldats sigui una realitat.



En aquest sentit, Cornellà detalla que es posaran en contacte amb les entitats locals que treballen per la pau i les que es van mobilitzar contra la mili per aconseguir "frenar" les maniobres. Tot i això, creu que el que hauria de fer l'Exèrcit és "complir la decisió presa per unanimitat pel poble de Celrà, que és que no vinguin aquí a fer aquest tipus d'activitats".



L'Ajuntament de Girona també ha rebut la comunicació de l'Exèrcit aquest dimecres al matí. De moment, l'equip de govern no s'ha posicionat en relació a les maniobres militars. En un comunicat, la CUP ha instat l'alcaldessa, Marta Madrenas, a moure fitxa i li recorden que la Diputació de Girona (que representa tots els municipis de la demarcació) també va aprovar la moció per desmilitaritzar les comarques gironines al mes de setembre.



La regidora de la CUP, Laia Pèlach, ha afirmat que la presència de l'exèrcit als municipis gironins "va en contra de la promoció dels valors de la pau i la no violència".