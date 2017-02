Bardem, a favor del referèndum: "Si una majoria diu que sí s'haurà d'assumir"

| Reuters

L'actor Javier Bardem no ha dubtat a posicionar-se a favor del referèndum i acceptar els resultats que se'n desprenguin d'aquest. En una entrevista a 'El món a Rac1', Bardem ha assegurat que "si una majoria diu que sí s’haurà d’assumir". Bardem ha reconegut però que el tema el provoca cansament però que considera fonamental que "una població, una societat, decideixi pel seu futur, que voti".

Bardem també ha abordat al programa radiofònic altres qüestions com ara l'emergència als Estats Units de Donald Trump. Bardem ha assenyalat que "Trump no és un problema, potser li hauriem de preguntar a Steve Bannon que és qui està governant el país, i no a Donald Trump. El problema és la gent que ha posat aquest tipus al poder”.