El grup d’ERC al Congrés dels Diputats ha enviat una carta al Fiscal General de l’Estat, José Manuel Maza, perquè actuï d’ofici per les suposades actuacions del govern espanyol i del PP en l’Operació Catalunya . Segons el portaveu d’ERC a Madrid, Joan Tardà, les informacions que ha publicat el diari Público sobre la gravació de La Camarga, que afecten l’exlíder del PPC Alícia Sánchez-Camacho i el cap del gabinet de la presidència del govern espanyol, Jorge Moragas, posen de manifest que hi ha “indicis d’irregularitat en l’ús de fons reservats” en aquestes activitats. Tardà ha apuntat que la seva formació es planteja la possibilitat de demanar també la compareixença de Maza davant la comissió de Justícia del Congrés.

A la carta, ERC assegura que la informació del diari Público posa de manifest “indicis raonables d’il•legalitat” sobre l’actuació del Ministeri de l’Interior “contra diversos polítics catalans” així com “l’ús de fons públics en el context d’aquesta operació”. Tot plegat, segons els republicans, ha generat “alarma social” i per aquest motiu li demanen “com a màxim responsable del Ministeri Fiscal” que “amb la major diligència possible procedeixi a actuar d’ofici per posar punt i final a la impunitat dels qui han dut a terme aquests plans”. Segons Tardà, les informacions del diari Público posen al descobert els “precedents” de l’Operació Catalunya. “Nosaltres tenim l’obligació d’exigir-li” que actuï” i de “denunciar si es posa de perfil”.



Els republicans esperen disposar de més informació sobre l’ús d’aquests fons mitjançant la seva participació a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés dels Diputats, on ja van ser vetats pel PP en anteriors legislatures. En aquesta ocasió, segons Tardà “esperem que no hi hagi cap problema perquè hi puguem ser” i “la nostra primera actuació serà reclamar tots els recursos econòmics dels fons reservats que s’han fet servir per pagar actuacions que considerem que són fraudulentes perquè tenen com a objectiu actuar en contra del procés català”.