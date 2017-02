El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha reiterat que el govern de l'Estat manté la mà estesa del diàleg amb el Govern, tot i remarcar que "no és l'únic interlocutor" del govern espanyol amb Catalunya i amb els catalans, sinó que també ho són els ajuntaments i diputacions, de la mateixa manera que la societat civil organitzada. Millo ha insistit que la celebració d'un referèndum per la independència "està fora del marc legal vigent" i, en aquest sentit, ha deixat clar que l'Estat "té els mecanismes suficients per evitar que ningú se situï per damunt de la llei", malgrat no conretar quins. Pel delegat del govern espanyol, "seria millor que entre tots i utilitzant el diàleg com a instrument busquéssim un camí de sortida a una situació de bloqueig" per tal d'evitar que es produeixi "una col·lisió que provocaria una situació no desitjada per a ningú". Enric Millo ha fet aquestes afirmacions abans de reunir-se a l'Ajuntament de Lleida amb l'alcalde Àngel Ros.

Durant la visita que ha dut a terme aquest dimecres a la Paeria de Lleida, Enric Millo ha declarat que "encara que a algú no li agradi, la mà segueix estesa per dialogar amb el Govern de la Generalitat", tot i remarcar que "la interlocució del govern espanyol amb Catalunya i els catalans no passa única i exclusivament pel Govern", malgrat que "aquesta relació es manté" i "que ningú es pensi que això s'ha acabat". Segons Millo, "el diàleg és multilateral i passa també per les administracions locals i també per la societat civil organitzada", ha ressaltat, tot deixant clar que els ciutadans de Catalunya "tenen un govern que governa per a tots els catalans que és el govern d'Espanya". En relació amb la voluntat del Govern de tirar endavant igualment el referèndum independentista tot i l'anul·lació de la convocatòria per part del Tribunal Constitucional, el delegat del govern espanyol a Catalunya ha reiterat que la seva celebració "està fora del marc legal vigent" i ha recordat que "hi ha unes regles del joc que tots hem de respectar i especialment els demòcrates".





En aquest sentit, Millo ha remarcat que "qualsevol plantejament que se situï fora d'aquest marc no es pot fer", cosa que "els membres del Govern i els partits que li donen suport saben que és així". Així mateix, els ha apel·lat tot plantejant que "si saben que això no es pot fer, per què insisteixen en recórrer amb aquest camí que al final no té sortida?". Pel delegat espanyol a Catalunya, "seria molt millor que entre tots, utilitzant el diàleg com a instrument, busquéssim un camí de sortida a una situació de bloqueig que no porta enlloc i insistir amb que aquest bloqueig no resol cap dels problemes que tenen els catalans avui dia".