L'Eurocambra dóna llum verda al CETA

El ple del Parlament Europeu ha aprovat aquest dimecres la ratificació del controvertit acord comercial negociat per la Unió Europea i el Canadà ( CETA ). L'aprovació permetrà la seva entrada en vigor provisional aquesta mateixa primavera, a l'espera que els parlaments nacionals donin llum verda a la seva aplicació definitiva.

Mentre, en l'exterior de la seu europarlamentària a Estrasburg (França) les plataformes contràries a l'acord de lliure comerç i que critiquen l'opacitat de les negociacions han dut a terme una protesta pacífica que ha dificultada l'arribada d'eurodiputats a la sessió.

La UE i el Canadà van donar per tancades les negociacions a l'agost del 2014, però l'acord definitiu no va ser subscrit fins a octubre del 2016, després de superar els recels de diversos Estats membres, especialment de Bèlgica pel bloqueig in extremis de la seva regió valona.

Gairebé la totalitat de les disposicions de l'acord entraran en vigor de manera provisional previsiblement en el mes d'abril, si la part canadenca també ratifica en les properes setmanes el text negociat. No obstant això, l'aplicació definitiva i total de l'acord --inclosos elements controvertits com els tribunals d'arbitratge-- no serà efectiva fins que els parlaments nacionals i regionals competents als països de la UE (fins el 38 càmeres) donin la seva aprovació, la qual cosa portarà diversos anys.

La Unió Europea compta amb que el comerç de béns i serveis entre les dues parts augmenti un 25% amb el CETA i que el PIB europeu creixi en uns 12.000 milions d'euros a l'any. En l'actualitat, les relacions comercials entre la Unió Europea i el Canadà s'estima en uns 60.000 milions d'euros anuals. El bloc comunitari és el segon soci comercial del Canadà, mentre que el país nord-americà ocupa el lloc dotzè en la llista de socis comercials de la UE.