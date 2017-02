El ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, va respondre ahir dimarts la carta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, negant a Catalunya una negociació bilateral del model de finançament . En la carta a la qual ha tingut accés l’ACN, Montoro esgrimeix que la legislació estableix quines són la fases que s’han de seguir per negociar el finançament i insisteix que seria “important i desitjable” que la Generalitat designés un expert en la comissió que ha d’analitzar el nou model. A més, Montoro recorda que Catalunya ha participat al grup de treball que en els últims anys ha analitzat l’aplicació de l’actual sistema fent “importants aportacions”. D’aquesta manera, el ministre respon la carta de Junqueras, en què el vicepresident ja va comunicar que el Govern no nomenarà cap expert i en què demanava una negociació bilateral entre governs sobre aquesta matèria.

En la carta amb data de 14 de febrer, Montoro detalla tots els passos que, segons la legalitat, ha de seguir la negociació del model de finançament. En sis mesos la comissió d’experts elaborarà una proposta que es posarà a disposició del comitè tècnic permanent d’avaluació, creat al si del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). I finalment el ple del Consell, format pel govern espanyol i les comunitats autònomes, acordarà el nou model. L’última fase és incorporar l’acord del nou sistema de finançament en un projecte de llei que es portarà a les corts espanyoles. Montoro insisteix en la necessitat que Catalunya participi en l’actual procés que es troba en la configuració de la comissió d’experts i avisa que la concreció del model que es negociarà políticament dependrà “considerablement” de les conclusions d’aquesta comissió.



L’intercanvi de cartes va començar el passat 1 de febrer quan el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, es va dirigir al vicepresident i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, per demanar-li que nomenés un expert per participar a la comissió d’anàlisi del nou model de finançament. Es tracta de la comissió d’experts que es va decidir crear en la passada Conferència de Presidents. El passat divendres va transcendir que Junqueras li va respondre, també per carta, que el Govern no té cap intenció de participar en la negociació del nou finançament però que estaria oberta a negociar el nou model de manera bilateral. "La Generalitat proposa al govern d'Espanya tractar totes les qüestions referides al finançament autonòmic entre els dos governs mitjançant instruments bilaterals", manifestava Junqueras en referència a la comissió mixta d'afers econòmics i fiscals.