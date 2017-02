| ACN

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha negat aquest dimecres que l'executiu de la Generalitat estigui pensant en "fer res de res, de res que sigui il·legal". L'afirmació l'ha fet Junqueras durant la seva compareixença a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) en ser preguntat per l'ús que vol fer de les dades de l'Institut d'Estadística i per la possibilitat de fer un cens amb elles i poder usar-lo a un eventual referèndum. "No s'utilitzaran les dades de l'Idescat amb objectius il·legals. Per qui ens han pres? No, evidentment que no", ha sentenciat el vicepresident en ser interpel·lat per aquesta qüestió. En aquest sentit, Junqueras ha mostrat "tranquil·litat absoluta" i ha demanat "confiar" en la Generalitat i els seus treballadors. "Gestionem tot el que hem de gestionar. I tenim molt bons treballadors, i tenim confiança en el sector públic i els treballadors públics que fan, han fet i faran molt bé les coses. No se m'acudeix cap altre escenari alternatiu que la confiança en la seva feina", ha conclòs el vicepresident.