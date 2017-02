Els municipis pressionen l'Estat i la UE per a poder acollir refugiats

Badalona, Sant Cugat, Barcelona, Sabadell, Santa Coloma de Gramanet o Sant Feliu de Llobregat, entre molts d’altres. Desenes d’alcaldes de diversos municipis catalans i de diferent color polític han fet front comú per pressionar l’Estat espanyol i la Unió Europea per a facilitar l’acollida de refugiats, i alhora han fet una crida a assistir a la manifestació que tindrà lloc dissabte sota el lema ‘ Casa Nostra, casa vostra ’.

De mateixa manera que ho ha fet Colau, o altres alcaldesses com Nuria Parlón o Mercè Conesa, han estat presents els representants de les principals entitats municipalistes: El president de la Federació Municipis de Catalunya (AMC), Miquel Buch i el de l’ Associació de Municipis de Catalunya (AMC), Xavier Amor. Ho han fet per acompanyar la presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Meritxell Budó.

També han participat en l'acte representant del món associatiu. El coordinador de la campanya 'Casa Nostra, Casa Vostra', Ruben Wagendsberg, ha reconegut la feina dels municipis, que ha assegurat que "han fet més que cap altra institució". Ara bé, ha avisat que "sempre es pot fer més", i ha demanat "més recursos per als serveis socials o habitatge", a tall d'exemple, per millorar l'acollida que es dona als demandants d'asil.

Per la seva banda, Meritxell Budó ha defensat acompanyada de Buch i Amor que els consistoris han "donat resposta malgrat no tenir competències", però també ha admès que "tots hem de fer més". En aquest sentit, ha etzibat que "alguns ja fa dies que s'han arremangat", en referència als municpis, mentre que altres "han amagat el cap". Per últim, ha demanat a l'Estat que "no talli les ales" al món municipal i no posi traves als Ajuntamnts per a poder acollir.





Front comú d'entitats i institucions

Els representants del món local han apel·lat a la mobilització ciutadana per fer moure peça a l'Estat i la UE. En aquesta línia, l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabaté, ha demanat "empènyer des del carrer, per a poder obrri fronteres". També Colau ha fet una crida a "desbordar Barcelona" aquest dissabte, per generar una onada de mobilitzacions massives a tota Europa. "En contra d'una politica d'asil europea que no ens representa", ha conlcòs.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, ha interpel·lat directament a la Comissió Europea, a qui ha demanat directament "sancionar els Estats com l'espanyol", que no compleixen els seus compromisos d'acollir demandants d'asil.

"Incompetència" dels estats-nació

Segons l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlon, la crisi dels refugiats ha evidenciat la "incompetència dels estats-nació", i ha alertat del perill que "per culpa de les conseqüències del capitalisme salvatge molta gent vegi els nouvinguts com una amenaça". Amb un to similar, el batlle de Sabadell, Juli Fernàndez, ha reivindicat com ha fet la seva companya de partit, Nuria Parlón, l'amplíssim consens social que existeix per l'acollida de refugiats.