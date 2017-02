Més de 1.200 inscrits en una setmana per escoltar Mas i Ibarretxe a Donostia

Gure Esku Dago -el moviment basc més semblant a l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)- ha informat que "s'han superat totes les previsions d'inscripcions" i que "la sala, amb un aforament de 624 persones, s'ha quedat petita". Per aquest motiu, l'organització ha apostat per omplir l'auditórium, que compta amb 1.806 places, amb l'objectiu que "ningú es quedi fora, tenint en compte que la conferència ha generat una gran curiositat i expectació".

Durant la conferència, Mas parlarà sobre la consulta celebrada el 9 de novembre de 2014 i per la qual es troba actualment processat, i exposarà la situació del procés sobiranista i les perspectives de futur respecte a les reivindicacions de la societat catalana. Per la seva banda, Ibarretxe compartirà les seves reflexions sobre la crisi econòmica i la globalització, així com sobre la importància de la cultura perquè "pobles com Euskadi trobin el seu lloc al món i sobre la importància del dret a decidir com a principi democràtic sobre el qual construir el nostre futur".