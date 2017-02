Rivera critica la politització del TC i Santamaría l’acusa de donar arguments a l’independentisme

El líder de C’s, Albert Rivera, ha demanat aquest dimecres al govern espanyol i al PP que donin suport a la iniciativa que la seva formació presentarà al ple del Congrés per despolititzar l’elecció dels membres del Tribunal Constitucional (TC). Durant la sessió de control, Rivera ha recordat a Sáenz de Santamaría que el TC s’enfronta a un “repte a l’ordre constitucional” i que “proposar exdiputats” perquè ocupin cadires a aquest organisme “no és una bona idea”. La vicepresidenta del govern espanyol li ha respost que el seu govern “garanteix i garantirà la independència de Tribunal Constitucional” i li ha retret les crítiques, perquè “la major mostra” de suport a la independència del TC “és no donar arguments als qui la critiquen”.

Tot plegat amb el teló de fons de la futura recomposició del Tribunal Constitucional pel relleu obligat de quatre dels seus magistrats, inclosa la presidència, que els populars volen que passi a mans de l’exdiputat del PP Andrés Ollero.

“Veiem amb preocupació que vostès no han entès que aquest país està canviant. Es comencen a sentir noms de propostes d’exdiputats del seu partit per presidir el TC sense comptar amb la voluntat i l’acord dels diferents partits polítics”, ha dit Rivera, però “discrepem d’aquest sistema en que Ferraz i Génova es reparteixen els poders”.

Rivera ha demanat suport del PP a la seva iniciativa perquè “no es reprodueixi el Parlament als Tribunals” i aquests siguin “independents”. “El TC juga un paper en aquesta democràcia en un moment en que hi ha un repte a l’ordre constitucional, i per això proposar exdiputats perquè presideixin el TC no és una bona idea”, ha dit.

Al seu torn de resposta, Sáenz de Santamaría li ha recordat que PP, PSOE i C’s es reparteixen “la responsabilitat en la defensa de la sobirania nacional, la igualtat davant la llei i la prevalença de la mateixa davant de qualsevol governant”. En tot cas li ha “garantit” que “més enllà del debat sobre els nomenaments” el seu govern “garanteix i garantirà la independència del TC i el compliment de les seves resolucions”.

Segons la vicepresidenta del govern espanyol el sistema d’elecció dels membres del TC és “igual” que el que es fa servir a França, Alemanya, Itàlia i Portugal. “La major mostra de la seva independència és la seva unanimitat”, ha dit Sáenz de Santamaría, i “la major mostra” de respecte a la “independència” del TC “és no donar arguments als que la critiquen cada dia”.