L’oposició veu “indicis de delicte” del Govern en el full de ruta

| ACN La Comissió d’Afers Institucionals del Parlament ha rebutjat les peticions de compareixença de fins a cinc consellers del Govern i de l’exsenador Santi Vidal, tal i com havien demanat el PSC i C’s, que comptaven amb el suport del PP i de CSQP. Per 11 vots en contra (JxSí i la CUP) i 10 a favor (la resta de grups). Aquest matí compareixerà el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, en aquesta mateixa comissió. I si les explicacions no convencen, el PSC i C’s ja han anunciat que sol·licitaran al Parlament una comissió d’investigació pel cas Santi Vidal, que necessitarà el suport de CSQP o del PP per tirar endavant. En l’exposició dels motius per sol·licitar la compareixença de diversos responsables del Govern i també de l’exjutge, l’oposició ha coincidit a apuntar indicis de delicte en les actuacions que està duent a terme l’executiu de Carles Puigdemont per donar compliment al full de ruta. El primer a intervenir ha estat el diputat del PSC Ferran Pedret, que ha explicat que “davant de les informacions conegudes a través de la premsa sobre el contingut de les conferències del jutge Vidal sobre una eventual preparació de la secessió, detectem que algunes accions podrien ser constitutives de delicte, com el cas de l’ús de dades fiscals dels catalans”. És per això que el PSC considera que “el Parlament ha de tenir informació de primera mà i conèixer específicament què n’ha de dir el Govern i el mateix Vidal d’aquestes accions que podrien constituir delicte”.











En la mateixa línia, el diputat de C’s Carlos Carrizosa ha explicat que demanen la compareixença de diversos consellers per les mateixes raons. “Ens temem que les explicacions que doni avui Junqueras no seran satisfactòries. Ha de donar llum sobre l’acció del Govern, i en tot cas, Puigdemont és el màxim responsable, i no ha volgut comparèixer i JxSí i la CUP ho han impedit”. Per la seva banda, el representant de CSQP, Lluís Rabell, ha remarcat que “compartim els sentiments expressats aquí, i vam demanar la compareixença d’Oriol Junqueras, com a vicepresident, conseller d’Economia, un departament directament implicat en les principals incriminacions del jutge Vidal, però també com a dirigent d’ERC”. En aquest sentit, Rabell ha donat el seu vot afirmatiu “al conjunt de sol·licituds de compareixences que es facin, perquè les informacions conegudes impliquen diversos departaments, i podríem estar parlant d’actituds delictives”. Finalment, el diputat del PP Santi Rodríguez s’ha limitat a “donar suport a totes les sol·licituds de compareixença”.