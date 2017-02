Marta Pascal (PDeCAT): "Quatre polítics d'ordre van fer que votéssim"

La coordinadora general del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) i diputada al Parlament, Marta Pascal, ha participat aquest matí en un esmorzar informatiu al 'Nova Economia Fòrum', on ha parlat del judici a l'expresident Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9 de novembre de 2014. "Quatre polítics d’ordre amb el cap ben endreçat van fer possible poguéssim votar . No ens cansarem de donar-vos les gràcies", ha dit Pascal en referència a Mas, Ortega i Rigau. La coordinadora general del PDeCAT ha reivindicat que el seu partit és "el centre sobiranista, un punt de trobada, un partit de plaça major", i ha dit que el seu repte com a partit és "desplegar arguments realistes, objectius i convincents que ens ajudin a guanyar el referèndum".

En aquest sentit, Pascal ha deixat clar que el PDeCAT "no s'afirma ni es construeix en la negació de cap adversari polític" perquè és "un punt de trobada, de suma". Alhora, ha opinat que "tenim el món dividit entre populistes de curt recorregut i projectes sòlids però que han de guanyar dia a dia credibilitat" i ha assegurat que el seu partit està disposat a "lliurar la batalla de la confrontació política i electoral davant dek populisme tant d’esquerres com dretes". Durant el torn de preguntes, la també diputada al Parlament s'ha mostrat com "una gran defensora de la via escocesa" i ha defensat que el procés sobiranista "no és un procés contra Espanya".

Preguntada per si creu que el govern espanyol acabarà aplicant l'article 155 de la Constitució, el que fa referència a la suspensió de l'autonomia, Pascal s'ha mostrat contundent: "Arribem-hi. Quan l'Estat respongui, ja ho veurem, però de moment els polítics hem de convèncer". A més, ha criticat que "a l'altra banda hi ha un silenci estrepitós", en referència a l'Executiu que encapçala Mariano Rajoy. "Almenys els demòcrates espanyols han d'entendre el que volem, que és votar", ha defensat Pascal. En referència a l'exsenador d'ERC i jutge suspès, Santi Vidal, i les seves polèmiques declaracions sobre l'obtenció il·legal de dades dels catalans per part del Govern, la coordinadora general del PDeCAT ha manifestat que Vidal "es va equivocar, potser va ser víctima del processisme, que és parlar obsessivament sobre el procés".