Sáenz de Santamaría: "El TC espanyol fa el que fan tots els TC del nostre entorn”

| ACN

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmat aquest dimarts que la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que declara nul•la la resolució del JxSí i la CUP pel referèndum unilateral demostra que la “obstinació” dels partits independentistes “no porta enlloc” i que “és moment de canviar les dinàmiques, optar pel compliment de la Llei i treballar pels interessos dels catalans”. En declaracions als passadissos del Congrés, Sáenz de Santamaría ha assegurat que el TC espanyol “fa el que fan tots els TC del nostre entorn” i “de la mateixa manera que el TC alemany o l’italià han declarat que no es poden fer referèndums d’autodeterminació el nostre ho declara en cada pas que intenta” la Generalitat".

La vicepresidenta ha defensat d’aquesta manera la tasca del Tribunal Constitucional després que la vicepresidenta Neus Munté ha advertit que “cap tribunal” pot modificar el full de ruta perquè compta amb el “suport majoritari” de la ciutadania. El que està fent el TC a cada pas que fa la Generalitat, ha dit, “és tornar a restaurar la legalitat i el respecte als drets de tots els espanyols “.

Critica el “model social radical” que “implanta” la CUP

Tal com va fer Mariano Rajoy aquest diumenge, Sáenz de Santamaría ha assenyalat a la CUP com a element de distorsió de la societat i l’economia catalana. Segons la vicepresidenta, “el TC és l’epígraf del respecte a la Constitució i el compliment de la Llei” mentre que el del govern espanyol és “treballar per complir i fer complir les lleis i des de la política intentar que s’abandoni el model social radical que està implantant la CUP amb connivència dels partits que governen la Generalitat de Catalunya”.

Aposta per “deixar de veure la Generalitat com l’únic interlocutor”

Sáenz de Santamaría també ha respost a una pregunta sobre que pensa fer el seu executiu per “recuperar les institucions a Catalunya”, tal com va apuntar que calia fer el president espanyol al seu discurs de clausura del congrés del PP. Fonts de l’executiu espanyol ja van apuntar aleshores que aquesta frase no feia referència en cap cas a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. Segons la vicepresidenta, per “recuperar les institucions a Catalunya” l’executiu espanyol es planteja “deixar de veure la Generalitat com l’únic interlocutor possible”: “Hi ha molts governs a Catalunya. Un és el govern de la nació, uns altres els governs municipals i altres són moltíssimes institucions a Catalunya que volen treballar per la centralitat”.