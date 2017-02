Josep Piqué: "Em dona la impressió que tenim massa feixistes a Catalunya"

L'exministre i exlíder del PPC, Josep Piqué, ha carregat durament aquest dimarts contra l'independentisme i el procés. Durant una conferència al Círculo Ecuestre organitzada per Societat Civil Catalana , Piqué ha criticat que des del sobiranisme "sovint s'insulta al discrepant" i que això provoca episodis com el que han denunciat els fiscals del cas del 9-N . "Són capaços de dir feixista a la fiscal del TSJC. No hi ha més feixista que això, perquè un feixista no admet la discrepància" , ha etzibat, tot afegint que "si un feixista és el que no admet la discrepància, a Catalunya em dona la impressió que tenim massa feixistes". A més, ha assegurat que "massa sovint" en la política catalana "es contraposa llei a democràcia" . "Fer-ho és l'avantsala de l'autoritarisme polític", ha dit, tot apuntant que, sobretot, quan ve "d'una minoria que pot ser molt efímera que contraposa l'eventual voluntat d'una majoria limitada a la llei".

Amb tot, Piqué s'ha volgut mostrar "optimista" i ha assegurat que "hi ha una bona notícia" per a la política catalana. "L'independentisme com a projecte polític està derrotat. No té majora àmplia com per ser irreversible, no ha construït un lideratge identificable per tenir una interlocució, i no té la més mínima simpatia internacional", ha etzibat. A més, ha volgut deixar clar que al seu parer, "el referèndum no es farà, perquè és impossible, i els independentistes ho saben". "El que està per veure és si anem a eleccions anticipades abans que es convoqui o després de convocar-lo i que no pugui ser", ha afegit l'exministre. En aquest sentit, també ha reivindicat la "sobirania nacional" espanyola i "el dret de tots els espanyols a decidir el futur d'Espanya", perquè "el futur de Catalunya no li correspon només als ciutadans catalans, perquè el seu futur és també el futur d'Espanya".