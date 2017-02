Els treballadors del Metro de Barcelona descarten fer vaga durant el MWC

L’assemblea de treballadors del Metro de Barcelona ha decidit aquest dimarts que finalment no convocarà dos dies de vaga durant el Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà entre el 27 de febrer i el 2 de març. Per 274 vots a favor, 361 vots en contra i 51 abstencions, els treballadors del suburbà han acordat que no es faran les aturades. Les votacions en urnes s’han realitzat en els tres torns de l’assemblea d’aquest dimarts, que han tingut lloc al Casinet d’Hostafrancs. A més de la votació sobre la possibilitat de convocar una vaga durant el MWC 2017, el comitè d’empresa ha aprofitat l’assemblea per informar la plantilla de l’estat de la negociació del conveni amb la direcció de TMB. També s’ha decidit que el sistema de votació a les assemblees fins a l’aprovació del conveni serà a través d’urnes i no a mà alçada.