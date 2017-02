| Europa Press L'esquerra espanyola continua dividida. El PSOE va preferir investir Mariano Rajoy, en comptes de sumar una majoria alternativa amb Podemos. A més, la salut dels dos grans partits d'esquerres estatals no passen per la seva millor època. Els socialistes continuen sense direcció, i a Ferraz hi governa encara la gestora que va expulsar Pedro Sánchez. A això se li suma la crisi interna dels podemites, accentuada després de l'assemblea de Vistalegre II, on Pablo Iglesias va esclafar Íñigo Errejón. Davanat d'aquest escenari diversos crítics amb Podemos s'han reunit des de finals de 2016 per formar un nou partit. Tal i com ha pogut saber El Món, aquesta formació la liderarà el polític i sindicalista andalús Juan Manuel Sánchez Gordillo (a la imatge superior), dirigent del Col·lectiu d'Unitat dels Treballadors - Bloc Andalús d'Esquerres (CUT-BAI) i d'Izquierda Unida (IU). Gordillo en seria el coordinador general, amb l'exlíder del corrent Bases Podemos, Carlos del Río, com a coordinador polític.











| Europa Press Fitxar Sánchez i Errejón... i altres estrelles El propi Del Río ha explicat en declaracions a El Món els objectius d'aquest nou partit, que pretén seduir Sánchez i Errejón, en cas que no recuperin el protagonisme perdut al PSOE i a Podemos, respectivament. "Volem fer un partit que sumi, ple de gent d'esquerres, i si Sánchez no pot tornar a liderar el PSOE, i Errejón no continua com a número dos de Podemos poden sumar-se al nostre projecte", ha argumentat Del Río. D'altra banda, l'exdirigent podemita ha afirmat que el nou partit pretén sumar-hi activistes, jutges, polítics i altres personalitats de l'esquerra espanyola que puguin sentir-se atrets pel projecte. Tot i que no s'han confirmat noms, l'exlíder d'IU Gaspar Llamazares, l'històric dirigent del Partit Comunista d'Espanya Julio Anguita, o el magistrat Baltasar Garzón podrien encaixar en el nou partit.