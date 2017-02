JxSí, sobre l'operació Catalunya: "És cutre, sembla una obra de Paco Ibáñez"

| ACN

Junts pel Sí sol·licitarà a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament les compareixences de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Saénz de Santamaría; el delegat del govern espanyol, Enric Millo; i el director del Gabinet de la Presidència de l'executiu espanyol, Jorge Moragas, perquè aclareixin l'abast de l'operació Catalunya. Així mateix, la coalició independentista vol que donin explicacions l'excomissari José Manuel Villarejo i el policia Martín Blas. Tot això el mateix dia que el diari 'Público' assegura que l'exlíder del PPC Alícia Sánchez-Camacho va iniciar l'operació Catalunya, ideada per desacreditar els dirigents sobiranistes i el rumb del procés.

En roda de premsa a la cambra, el portaveu parlamentari de JxSí, Roger Torrent, ha afirmat que les noves informacions "posen en evidència la conxorxa de les clavegueres de l'Estat per impedir el procés democràtic català". En la seva opinió, el fet que l'Estat posés en marxa una operació, amb implicació dels cossos policials, per perjudicar líders independentistes és "un escàndol democràtic i una vergonya per un estat de dret". "És cutre, sembla una obra de Paco Ibáñez", ha etzibat.

JxSí ja va demanar la compareixença de Saénz de Santamaría perquè expliqui l'anomenada 'operació Precinte' per frenar el referèndum i ara torna a demanar que comparegui al Parlament. En aquest cas, però, com a presumpta implicada en l'operació Catalunya.