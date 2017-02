S’eleven a tretze els casos de xarampió detectats a Barcelona

L’Agència de Salut Pública de Barcelona ha indicat que des del 20 de desembre passat hi ha hagut 22 casos sospitosos de xarampió detectats en hospitals de la capital catalana, dels quals tretze han estat confirmats i els nou restants són casos que han donat negatiu. A banda, també hi ha tres casos més de persones que podrien tenir el virus però no estan confirmats, segons ha puntualitzat l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Tots els casos de virus són adults entre 24 i 47 anys, excepte dos nens de 15 mesos i de 8 anys. Són casos que afecten persones no vacunades o bé ho han estat de forma incompleta. Segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya els casos provenen d’un brot de xarampió relacionat amb un cas importat de la Xina a principis de gener d'aquest any.