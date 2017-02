Anna Gabriel a Albano Dante: "La ruptura pot democratitzar l'Estat"

A mesura que el debat avançava cap al tema estrella, el referèndum, i el procés independentista, el col·loqui guanyava en interès. Dante Fachin ha defensat amb les ungles l'aposta per generar canvis a l'Estat espanyol que permetin un referèndum pactat a Catalunya. Però Gabriel, fidel al determinisme cupaire, ha apostat per senzillament aplicar el dret a l'autodeterminació , al marge d'un acord amb Madrid.

La CUP i Podem no es posen d'acord en com s'ha d'assaltar el cel. En un col·loqui a l'Ateneu Barcelonès, la portaveu parlamentària cupaire, Anna Gabriel , i el secretari general podemita, Albano Dante Fachin , han debatut en el cicle 'L'assalt al cel', sota el títol Revolució social i/o Estat propi. Moderats pel periodista del Diari ARA Maiol Roger, els dos dirigents han discutit sobre models assemblearis, objectius de les formacions i visions dels projectes a l'Estat i a Catalunya.

En aquest sentit, Gabriel ha definit els dos camins que veu ara mateix, després que el catalanisme polític ja hagi intentat federalitzar l'Estat des de fa 200 anys, sense èxit. La diputada de la CUP ha apuntat que la lògica no ha de ser temporal sinó de voler exercir el dret a l'autodeterminació , i ha recordat que al Congrés encara hi ha dues terceres parts que formen el "búnquer" de PP i PSOE.

| ACN

Al seu torn, Dante Fachin ha insistit que la força s'ha de construir per tenir aliances a l'Estat, i ha recordat que el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum recomana buscar suports a Espanya per forçar el pacte amb Madrid. "La capacitat de Pablo Iglesias per treballar pel referèndum no és la mateixa amb 70 diputats que amb 170, però s'ha d'anar construint", ha opinat.

El líder de Podem a Catalunya ha reconegut que la via dels Comuns i de Podemos a l'Estat és "lenta", però ha criticat l'altra estratègia: "Aquí CDC i ERC diuen que tenim pressa i que l'any que ve serem independents, però ja fa 4 anys que ho diuen i encara no ha passat res", ha etzibat. "No ens aixecarem un dia i haurem desconnectat, perquè cal construir amb la capacitat de fer realitat el que un poble vol", ha conclòs Dante Fachin.