CSQP recorda al TC que existeix la via del referèndum pactat i assegura que la defensarà “amb força”

El portaveu de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Joan Coscubiela, ha defensat que malgrat que el Tribunal Constitucional (TC) hagi suspès la resolució sobre el referèndum unilateral de JxSí i la CUP, aquesta no és l'única via per celebrar la consulta. Així, ha dit que ni aquesta sentència del TC ni anteriors anul·len totes les vies possibles de celebrar la consulta, ja que es manté viva la proposada per CSQP per un referèndum pactat. En aquest sentit, ha assegurat que és precisament aquesta via la que té la legitimitat “no només del Parlament sinó sobre la que s’ha construït el gran consens al voltant del Pacte Nacional pel Referèndum”. D’altra banda, ha lamentat que els insults denunciats per la Fiscalia en l’últim dia del judici pel 9-N fan un “flac favor” als encausats.