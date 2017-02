JxSí: “Completarem el somni de la Muriel Casals”

| ACN El dia que el Tribunal Constitucional ha confirmat la nul·litat de tots els acords del Parlament d'octubre del 2016, entre els quals el que insta el Govern de la Generalitat a celebrar un referèndum el 2017, i ha avalat la petició de la Fiscalia i de l’advocat de l’Estat perquè traslladi el cas Forcadell a la Fiscalia perquè aquesta actuï novament per la via penal, contra Forcadell i quatre membres més de la Mesa del Parlament, Junts pel Sí ha volgut remarcar el seu compromís amb el procés, el dia que fa un any que la diputada Muriel Casals va perdre la vida com a conseqüència de les ferides provocades per un atropellament de bicicleta. “Estem disposats a completar el somni de la Muriel, i el completarem. Avui més que mai, reiterem que la trobem a faltar, trobem a faltar el seu suport, la seva companyia, la seva tasca en favor de la independència i del republicanisme, i també de les causes nobles. Per tot això, estem disposats a culminar la feina que ella també volia culminar”, ha explicat el portaveu adjunt de JxSí, Roger Torrent.











JxSí ha expressat el seu “suport i estima” pels cinc membres de la Mesa del Parlament que el Constitucional ha posat a la diana, de manera que “els defensarem políticament allà on calgui, perquè el que han fet és promocionar el debat polític, que es pugui parlar de tot com en qualsevol parlament democràtic”. Davant d’aquest “setge”, el portaveu adjunt de JxSí ha remarcat que “malgrat que estem davant de l’enèsima judicialització, nosaltres no defallirem i complirem el mandat democràtic, el referèndum o referèndum, posar les urnes perquè els ciutadans puguin decidir lliurament el seu futur. Intentar parar la democràcia i coartar el debat democràtic és la constatació que hi ha una voluntat per part de les institucions espanyoles d’impedir la democràcia”, ha denunciat Torrent.