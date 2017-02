Rufián: "Qui paga aquesta festa, senyor Moragas?"

Rufián ha preguntat també a Moragas si es considera que el procés d'autodeterminació català és una amenaça per la seguretat nacional, si ha inventat o s'ha intentat inventar proves contra polítics catalans independentistes mitjançant l'Operació Catalunya i si s'espia, persegueix o controla a càrrecs catalans. "Si és així, quina és partida que es destina?".

Ha acabat la seva intervenció amb més preguntes: "Si la resposta a això és sí, aquesta serà la seva campanya pel no en el referèndum d'autodeterminació català? Ho dic per saber per quant perdran. En funció de les seves respostes potser trobarem que la principal amenaça a la seguretat nacional d'aquest i qualsevol país decent no està als carrers sinó als seus despatxos".

Hoy comparecía Moragas. Estas han sido nuestras preguntas. pic.twitter.com/NmxkqpggwD — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 14 de febrero de 2017

Rufián no ha obtingut cap resposta. Moragas s'ha limitat ha dir que eren preguntes surrealistes. "Sincerament no tenen res a veure amb la seguretat nacional, i per tant no entraré ni a contestar-li".