Una eurodiputada explota contra el TC: "Franco ha tornat?"

"Què hi ha sobre l'autonomia catalana , la llibertat d'expressió i d'opinió? Què hi ha sobre el dret a l'autodeterminació i el respecte pels ciutadans?". Al tuit hi ha afegit l'etiqueta # catalanref2017 .

Is Franco back? What abt Catalan autonomy, freedom of speech & opinion? What abt self-determination & respect for citizens? #catalanref2017 https://t.co/9LtezLjWGm — Helga Stevens (@StevensHelga) 14 de febrer de 2017

Contra Forcadell i el referèndum

El ple del TC d'aquest dimarts ha avalat la petició de la Fiscalia i de l’advocat de l’Estat perquè traslladi el cas Forcadell a la Fiscalia, perquè aquesta actuï novament per la via penal, contra Forcadell -que ja té un procediment iniciat per haver permès el debat de les conclusions del ple de desconnexió- i quatre membres més de la Mesa del Parlament: Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet.

El ple del TC també ha anul·lat tots els acords del Parlament d'octubre del 2016, entre els quals el que insta el Govern de la Generalitat a celebrar un referèndum el 2017. De fet, aquests acords ja estaven suspesos després que el tribunal acceptés a tràmit el recurs de l'Estat, presentat l'octubre del 2015.

El TC, per tant, invalida els acords sobre els quals el govern espanyol va presentar el recurs, que eren les resolucions aprovades al Parlament per JxSí i la CUP que avalaven la via unilateral per celebrar el referèndum. Per contra, segueix vigent la resolució de CSQP, que planteja la via pactada amb l'Estat.