La CUP a Rajoy: “Tregui les seves mans corruptes dels Països Catalans”

La CUP no permetrà que cap tribunal aturi el referèndum. Així ho ha remarcat el diputat Benet Salellas, que ha assegurat que “mai no acceptarem cap suspensió que vingui del Tribunal Constitucional, perquè des de la resolució del 9N, la lluita entre el TC i la democràcia està més vigent que mai. I el TC ja pot suspendre la llei de la gravetat si vol, que les coses continuaran caient a terra”. Així, Salellas ha insistit que “la gent d’aquest país celebrarà un referèndum i nosaltres garantirem que això sigui així, ho vulgui o no un tribunal”.

Pel que fa a la decisió del TC de suspendre el referèndum i la nova persecució judicial contra Carme Forcadell i quatre membres de la Mesa, Salellas ha estat taxatiu: “Ho valorem com un drama, però és la constatació que el règim del 78 continua utilitzant la repressió política, no exclusivament contra l’independentisme”.