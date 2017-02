El portaveu adjunt de C’s, Fernando de Páramo, ha constatat que “afortunadament tothom és igual davant la llei” , després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi anul·lat definitivament per unanimitat la resolució de JxSí i la CUP sobre la celebració d’un referèndum unilateral. De Páramo ha assenyalat que “en política no hi ha privilegis” i “tothom ha de rendir comtes davant la llei” , malgrat que ha lamentat “que hi ha qui creu que per dir-se Forcadell, Mas o Homs ha de tenir privilegis” . El membre de la formació taronja ha lamentat que “dia rere dia la notícia sigui que Forcadell se salta la llei” i “que es faci servir el victimisme”.

D’altra banda, De Páramo ha denunciat que JxSí i la CUP han “bloquejat” la proposta que la seva formació ha portat aquest dimarts a la junta de portaveus del Parlament per tal que s’inclogués en l’ordre del dia del proper ple la votació de la petició de compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pel ‘cas Vidal’. “Quan no es parla d’independència bloquegen i prohibeixen”, ha declarat.

El diputat ha criticat que CDC denunciï la judicialització de la política i la politització de la justícia i que després no doni suport a mesures de C’s per eradicar aquestes pràctiques. En aquest sentit, s’ha preguntat si l’expresident de la Generalitat Artur Mas i els que eren membres del seu govern “mantindran el somriure” que ha dit que portaven el passat dilluns quan va començar el judici pel procés participatiu del 9-N. De Páramo s’ha referit a l’”hivern judicial” de CDC, a qui ha acusat de formar part d’una “banda organitzada que durant molt de temps ha robat a mans plenes a tots els catalans”, en al·lusió al cas del 3%.

El diputat ha lamentat que no estaven demanant la compareixença directa sinó que es votés al ple per tal que cada diputat expressés la seva opinió. En paral·lel però, han registrat una moció que també demana aquesta compareixença per tal que el president “doni la cara” i “no s’amagui”.

De Páramo ha lamentat que es continua “sense saber la veritat” sobre les afirmacions de l’exsenador Santiago Vidal. El diputat ha denunciat que el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, els va “prendre el pèl” durant el ple de la setmana passada perquè, al seu parer, no va contestar cap de les preguntes que li va fer l’oposició al respecte. En aquest sentit, ha dit que aquest dimecres tornaran a repetir les preguntes en el marc de la compareixença de Junqueras en la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) però ha reconegut que les esperances que tenen de rebre una resposta “són poques”.

En ser preguntat sobre si donarien suport a la intenció del PSC d’impulsar una comissió d’investigació sobre el ‘cas Vidal’ si aquest dimecres els grups no aproven la compareixença de l'exsenador d'Esquerra i de quatre consellers més: el de Justícia, Carles Mundó; la de Governació, Meritxell Borràs; el d'Interior, Jordi Jané, i el d'Exteriors, Raül Romeva, De Páramo ha acusat els socialistes “d’atorgar-se iniciatives” ja que ha defensat que va ser C’s qui primer va proposar aquesta comissió.

Més enllà d’això, ha recordat que el seu posicionament és que si les explicacions de Junqueras “no són satisfactòries o completes” impulsaran aquesta comissió i ha esperat que hi hagi més grups “que s’hi sumin”. En tot cas, ha dit que esperaran a escoltar el vicepresident aquest dimecres i, si no es produeix un “atac de valentia” del mateix, tiraran endavant el seu posicionament.

Comissió d’experts sobre finançament

Per últim, C’s ha registrat una moció en la que demanen al Govern que nomeni algú per representar Catalunya a la comissió d’experts del finançament que el govern espanyol va crear el passat divendres. De Páramo ha denunciat que Puigdemont “és més de performances i de fotos i no de treballar” i ha mostrat la seva preocupació perquè Catalunya quedi “exclosa” del debat del finançament. “Si Puigdemont no vol treballar com a mínim que nomeni algú que vagi a treballar en nom de Catalunya”, ha declarat.