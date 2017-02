El Govern crea un nou registre de lobbys vàlid per a tots els ens públics

| ACN

El Govern ha creat un nou Registre de grups d'interès -"lobbies"- amb l'objectiu que també sigui vàlid per als ajuntaments i els organismes públics. Així ho ha anunciat aquest migdia en roda de premsa el conseller de Justícia, Carles Mundó, qui ha explicat que aquest nou registre amplia l'àmbit de l'anterior registre, que es restringia a l'Administració de la Generalitat, per tal de "facilitar el compliment de la Llei de transparència a tots els ens locals i organismes públics". En conjunt, sumen més de 2.000 ens que, a partir d’ara, podran utilitzar el nou Registre de grups d’interès de Catalunya per complir amb el marc legal sense haver de crear el seu propi registre.