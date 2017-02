Munté respon Magaldi: "No ens consta cap incident remarcable durant el judici pel 9-N"

| ACN

La portaveu del Govern, Neus Munté, ha respost aquest migdia les declaracions de la fiscal en cap de Barcelona, Ana María Magaldí, qui ha assegurat que va patir per la seva integritat física en la sortida del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) durant el judici de la setmana passada pel 9-N. En roda de premsa posterior al Consell Executiu de cada dimarts, Munté ha deixat clar que "com a Govern no ens consta cap denúncia ni cap incident remarcable que es produís durant el judici del 9-N".