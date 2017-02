El Govern destina 217 milions d'euros a finançar projectes d'entitats socials

El Govern ha aprovat aquest matí destinar 217 milions d'euros a finançar projectes d'entitats socials . Així ho ha anunciat la portaveu de l'Executiu, Neus Munté, en roda de premsa, on ha explicat que, en concret, el Govern destinarà enguany 217.459.601 euros a la convocatòria ordinària de subvencions per a projectes d'entitats sense ànim de lucre. Mitjançant aquesta línia, l'Executiu de Carles Puigdemont finança activitats i programes duts a terme per entitats sense ànim de lucre en els àmbits d'afers socials d'inclusió social, famílies, joventut, infància, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana, igualtat o migracions i ciutadania.

És la primera vegada que el Govern uneix en una convocatòria única la convocatòria ordinària de subvencions per a prjectes d'entitats i la convocatòria extraordinària per a entitats que atenen famílies en situació de vulnerabilitat. Alhora, l'Executiu també ha apostat per avançar tres mesos la convocatòria, les bases de la qual es publicaran les properes setmanes. Per tant, s'amplia el temps per desenvolupar els projectes i alhora s'ofereix més marge a les entitats per presentar-ne la justificació, ha explicat Munté.