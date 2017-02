| ACN "No hi ha cap resolució de cap tribunal que pugui modificar el que forma part d’un plantejament tan sòlid i democràtic com voler fer un referèndum, i més quan compta amb el suport d’una àmplia majoria parlamentària, com és el cas". Aquestes han estat les paraules de la portaveu del Govern, Neus Munté, preguntada pel fet que el Tribunal Constitucional (TC) hagi anul·lat avui tots els acords del Parlament d'octubre del 2016, entre els quals el que insta el Govern de la Generalitat a celebrar un referèndum el 2017. En roda de premsa posterior al Consell Executiu de cada dimarts, Munté s'ha mostrat contundent: "El Govern obeeix el que ha decidit el Parlament".











Alhora, la també consellera de la Presidència ha deixat clar que aquesta resolució del TC "no altera en res la nostra voluntat inequívoca de continuar treballant per celebrar un referèndum enguany a Catalunya", i ha recordat que "estem parlant de resolucions discutides i votades en el Parlament per part dels diferents grups, representants del poble de Catalunya". Munté, però, no s'ha mostrat sorpresa per aquesta decisió del TC, ni tan sols amb el fet que "es faci amb aquesta celeritat extraordinària". L'alt tribunal espanyol també ha avalat aquest dimarts accions penals de la Fiscalia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i quatre membres de la Mesa. "Manifestem tot el suport a Carme Forcadell i als membres de la Mesa", ha destacat Munté, recordant que "estem dirimint qüestios polítiques i això no ha de ser objecte de persecució des d’un punt de vista judicial", i ha constatat que "estem davant d’un altre aconteixement com el judici del 9-N, o el del 27 de febrer contra Francesc Homs".