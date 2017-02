| ACN

El PSC dona una “última oportunitat” al Govern perquè doni explicacions sobre el cas Santi Vidal i “no oculti informació als ciutadans i als diputats”. Serà demà, a la comissió d’Afers Institucionals, on compareixerà el vicepresident Oriol Junqueras per respondre a les preguntes dels grups parlamentaris sobre les declaracions del ja exsenador d’ERC, que va dir que el Govern havia obtingut de manera il·legal les dades fiscals dels catalans. El PSC també ha demanat la compareixença de cinc consellers del Govern -Junqueras, Borràs, Romeva, Jané i Mundó- i també del mateix Santi Vidal, compareixences que es votaran a la comissió d’Economia de dimecres a la tarda.

Si les explicacions de Junqueras no els satisfan, i si no tiren endavant les compareixences dels cinc consellers, el PSC farà un pas endavant i demanarà una comissió d’investigació al Parlament. Per aconseguir constituir aquesta comissió, el PSC necessita el suport de com a mínim dos grups parlamentaris, i només es pot convocar una comissió cada any. En aquest sentit, els socialistes creuen que “és necessària aquesta comissió per traslladar a la ciutadania transparència sobre el que està passant i què fa el Govern”.