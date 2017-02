Mas: "El moviment sobiranista no aixecarà la bandera blanca de la rendició"

| Jordi Borràs

L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha aportat un punt d’optimisme, una setmana després del judici pel 9-N. En una conferència a l’Auditori de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Mas ha assegurat que el moviment sobiranista “no aixecarà la bandera blanca de la rendició”. De fet, ha advertit que si això és el que espera l’Estat, “s’equivoca”.

Segons el president del PDeCAT, hi ha diverses situacions i, per exemple, condicions del referèndum, que es poden pactar amb el govern espanyol. Però ha insistit que l’Estat s’ha d’oblidar d’una rendició independentista. “No hem arribat a l’últim moment del procés per tirar ara la tovallola”, ha reiterat.