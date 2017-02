| Jordi Borràs El president del grup parlamentari del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat aquest dimarts que els independentistes volen una Catalunya "totalitària" per "manipular" la justícia i els estaments socials i actuar "amb impunitat". "Si Catalunya fos independent, farien fora als que no pensem com ells", ha afegit en una entrevista a Ràdio 4. Albiol ha afirmat que els "tics totalitaris" s'han vist reflectits durant el judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N, i ha criticat que el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, hagi dit que no acataran les possibles inhabilitacions. "Si no reconeixen la justícia espanyola i són tan valents per què han anat a asseure's a la banqueta del judici?", s'ha preguntat.











En la seva opinió, els dirigents independentistes són "covards" perquè, tot i que critiquen la justícia espanyola, acaben acudint-hi, com van fer la setmana passada els encausats pel 9-N. La seva reacció davant d'aquest procés judicial -amb concentracions a les portes del tribunal i l'"assetjament" contra una fiscal- demostra que estan immersos en una "mentida" i que "prenen el pèl a la gent", ha apuntat. "El procés és una enganyifa, és un instrument per distreure i enganyar als seus propis, a la gent de bona fe", ha alertat. En aquesta línia, ha considerat que "el més preocupant" és que una part de la societat catalana "vegi normals els arguments infantils dels partits independentistes" i "es deixi enganyar d'una forma molt feliç". "És com quan es diu els nens que els Reis Mags venen d'Orient", ha comparat.



Així, el Govern s'hauria de centrar en negociar millores sanitàries, d'ensenyament, en matèria de seguretat, model de finançament i infraestructures "prioritàries" com el Corredor del Mediterrani en lloc de centrar la seva agenda en la reivindicació del referèndum. De fet, ha defensat l'aposta de l'executiu espanyol per l'obra ferroviària que ha d'unir el litoral mediterrani. "Encara que hem passat la pitjor crisi en 60 anys, hem seguit invertint-hi. Hi ha alguns problemes tècnics, però es tirarà endavant", ha garantit.