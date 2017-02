De fet, avui ja hi ha inscrits 7 grups d’interès, els primers a estrenar el registre , després que ha rebut una carta del Parlament explicant-los la nova normativa. A parer de la Mesa del Parlament, aquest registre “dona tranquil·litat als diputats i diputades per reunir-se lliurement i expressar les seves opinions, però també és un avantatge per als ciutadans, que podran veure en tot moment amb qui es reuneix cada diputat”. En aquest sentit, Forcadell ha conclòs que “avui culminem tot el desplegament de la llei de transparència. Hem fet un pas més en la qualitat democràtica d’aquest Parlament i també del país”.

El Parlament de Catalunya és pionera a aplicar aquestes mesures , que donen compliment a la llei de transparència de Catalunya. “És sa que en democràcia hi hagi grups d’interès, i és cert que a la societat, el concepte de grup de pressió té connotacions negatives, però s’ha de treballar un canvi de mentalitat, perquè en tota democràcia hi ha d’haver grups d’interès”, ha remarcat Carme Forcadell.

| Parlament de Catalunya

A partir d’ara, qualsevol persona o organització que entri al Parlament per mantenir reunions amb diputats i diputades, assessors de grups parlamentaris o personal de la cambra, amb la intenció d’influir en l’elaboració de lleis, l’adopció d’acords polítics o l’impuls d’iniciatives de tota mena, haurà d’haver-se inscrit prèviament en el registre, que supervisarà la Secretaria General del Parlament, i informar de les seves finalitats i si reben subvencions públiques i l’import d’aquestes. Paral·lelament, l'agenda dels diputats i diputades també haurà d'informar de totes aquestes trobades.

Com ja va fer el Parlament europeu, aprofitant l'experiència dels Estats Units i dels països anglosaxons, la llei de Transparència reconeix que l’activitat d’influència en les polítiques públiques existeix i "es pot exercir de manera legítima i idònia en benefici dels interessos que defensen els grups d’interès", però això sí, sempre que l’interès general no en surti perjudicat. El registre de grups d’interès del Parlament busca donar transparència a aquesta feina de pressió, però alhora assegurar-se que “els poders públics, en aquest cas el Parlament, puguin disposar d’un instrument de control per a comprovar que l’activitat dels grups d’interès s’ajusta a les pautes i regles necessàries perquè no quedi compromès l’interès general”, s’assenyala en la normativa

Els grups d'interès també estan obligats a seguir un codi de conducta, que inclou abstenir-se d'obtenir informació o forçar la presa de decisions de manera deshonesta o amb una pressió abusiva sobre els diputats. Qui no compleixi, s'exposa a sancions de fins a 12.000 euros. En concret, segons el reglament que entrarà en vigor properament, l'incompliment lleu de les obligacions pot donar lloc a una amonestació pública o a la imposició d’una multa de 300 a 600 euros. Per altra banda, l’incompliment greu de les obligacions pot donar lloc a la suspensió temporal de la inscripció en el registre de grups d’interès per un termini de sis a divuit mesos i a la imposició d’una multa de 601 a 6.000 euros. I si es determina un incompliment molt greu de les obligacions, a més de la cancel·lació de la inscripció en el registre de grups d’interès s'imposaria una multa d'entre 6.001 i 12.000 euros.