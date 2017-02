El TC aborda l’obertura de més accions penals contra Forcadell

El Tribunal Constitucional (TC) aborda al ple que comença aquest dimarts l’incident d’execució de sentència que el govern espanyol va presentar contra la resolució de Junts pel Sí i la CUP per a la celebració d'un referèndum al 2017 amb o sense acord amb l’Estat, així com la petició de la Fiscalia i de l’Advocat de l’Estat perquè traslladi a el cas a la Fiscalia perquè aquesta actuï novament per la via penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell , i quatre altres membres de la Mesa del Parlament: Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet. Els magistrats ja van suspendre cautelarment la resolució pactada entre JxSí i la CUP el passat 15 de desembre, i ara emetran una sentència sobre el fons de la qüestió i decidiran sobre la petició per traslladar el cas a la Fiscalia.

Si optessin per aquesta via repetirien el que ja van fer el 10 d’octubre en relació a la votació de les conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent, quan van traslladar el cas a la Fiscalia i aquesta va presentar una querella per prevaricació i desobediència davant el TSJC contra Forcadell. Els magistrats tenen sobre la taula la petició del govern espanyol perquè –a més de suspendre definitivament les resolucions pel referèndum- acordi “deduir testimoni” sobre Forcadell i els altres quatre membres de la Mesa, és a dir, que traslladi a la Fiscalia la possibilitat d’obrir la via penal contra ells.



Segons l’executiu de Rajoy, la resolució del referèndum és una reiteració de l'incompliment de les decisions del TC per part del Parlament de Catalunya. El recurs destaca també que els propis magistrats havien advertit la presidenta del Parlament i els membres de la Mesa que no podien desplegar cap iniciativa encaminada a fer realitat el procés sobiranista. El TC també disposa de les al•legacions que Forcadell i els altres quatre membre de la Mesa van presentar contra l’incident d’execució de la Mesa, en un escrit on destacaven que la resolució del referèndum unilateral té “caràcter autònom” i no contravé les anteriors resolucions del TC. Les al•legacions recordaven que “si es persegueix” a qui permet la llibertat d’expressió “la democràcia desapareix i el marc polític té un altre nom: no democràcia”.