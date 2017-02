Magaldí: "Vaig patir per la meva integritat física" en la sortida del TSJC

Magaldí ha relatat que la persona que es va apropar a ella amb "una mirada d'odi que no havia vist mai en 64 anys, malgrat haver tractat amb molts delinqüents". "Era un noi de poc més de vint anys que podria ser el meu fill", va lamentar.

La fiscal en cap de Barcelona ha negat també haver provocat els manifestants. "Jo sóc molt fumadora, i em vaig encendre una cigarreta perquè portava moltes hores sense fer-ho. "No faig fer cap gest provocador, simplement no podia marxar corrents i amb la cua entre les cames davant uns insults molt greu que no havia escoltat mai", ha apuntat. Malagdí assegura que va fer pauses en el seu pas davant els insults per "defensar la dignitat que una institució de l'Estat representa". Magalí ha criticat també la versió d'alguns mitjans que posen en dubte la seva versió, i ha afirmat taxativament que ella "sempre" diu la veritat: "Les opinions són lliures però els fets són els que són", ha reblat.