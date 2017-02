Fachin (Podem): "A Catalunya es parla molt del referèndum però se'n diu ben poca cosa"

| Els Matins

El secretari general de Podem, Albano Dante-Fachin, ha considerat aquest dimarts que "a Catalunya es parla molt del referèndum però se'n diu ben poca cosa". Ho ha dit durant una entrevista al programa 'Els Matins', on també ha parlat d'Íñigo Errejón: "Hi ha una altra gent que té capacitat" per fer el treball que exercia Errejón com a portaveu de Podem en el Congrés, ha dit. Preguntat per si Errejón ha de continuar, ha assegurat que és una decisió que ha de prendre el Consell Ciutadà estatal del partit, encara que ha opinat: "Sé que en el Congrés hi ha una altra gent que té capacitat per fer aquesta feina". En aquest sentit, el líder de Podem ha apuntat que Errejón "ha fet molt bé el seu treball de portaveu" i ha de formar part del partit perquè això ho enriqueix, però ha reclamat que els llocs han d'estar el menys lligats possible a les persones.