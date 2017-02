Colau deixa les grans elèctriques fora del contracte municipal de la llum de Barcelona

| ACN

L’Ajuntament de Barcelona ha posat a licitació pública el contracte per l’enllumenat de la ciutat per un valor de 65 milions d’euros, però les grans companyies elèctriques, Endesa i Gas Natural, no han concorregut al concurs, segons ha avançat ‘El Periódico’ i ha confirmat l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, a través d’una entrada al seu compte de Twitter. Les bases de la convocatòria estableixen clàusules contra la pobresa energètica, unes clàusules que ni Endesa ni Gas Natural accepten. Les dues grans companyies elèctriques han recorregut el concurs. Sí que s’han presentat, però, altres companyies de dimensió molt menor, com ara Som Energia, Factor Energia o Aura.