Homs: "La fiscalia s'ha retratat de dalt a baix"

| Jordi Borràs

El cap de files del PDeCAT al Congrés, Francesc Homs, ha lamentat que la Fiscalia hagi axivat la seva denúncia contra el president espanyol, Mariano Rajoy, per desobediència al TC. En el col·loqui Les urnes a judici, aquest dilluns al vespre a l'Ateneu Barcelonès, i amb la presència de l'expresident del Govern Artur Mas, Homs ha assegurat que "la Fiscalia s'ha retratat de dalt a baix"

"Té una doble vara de mesurar", ha afegit Homs, que ha explicat que si hi ha una consulta sobre la independència que irrita la Fiscalia, "pot ser querellable, no hi ha cap limitació", per als fiscals. "Si es tracta d’analitzar 34 sentències que obligaven el govern de Madrid a respectar unes competències que s’han incomplert, aquí simplement no hi ha intenció d’incomplir res".

"Costa imaginar-se la Fiscalia posant una querella contra Rajoy. Han actuat com era de preveure", ha conclòs Homs.