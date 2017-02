La família de Muriel Casals dona la indemnització de l'accident a Òmnium

La família de Muriel Casals donarà a Òmnium Cultural la indemnització de l'accident que va costar la vida a l'exdiputada de Junts pel Sí (JxSí) per dotar el seu premi de comunicació, que portarà el nom de la que va ser presidenta de l'entitat. Ho ha anunciat la filla de Casals, Laia Gasch, durant l'entrega de la Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona a títol pòstum a la seva mare. "Així un fet trist impulsarà cada any una nova il·lusió", ha apuntat. Durant l'acte, que ha tingut lloc al Saló de Cent de l'Ajuntament, també ha intervingut el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha constatat que el somriure de Casals s'ha convertit en una "icona" del moment que viu Catalunya. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat la vessant feminista de l'expresidenta d'Òmnium i també la seva aposta "per un debat de país obert, basat en el diàleg i en el respecte al pluralisme".