Societat Civil Catalana lamenta davant del fiscal general de l'Estat les “coaccions” a integrants del poder judicial

El president de Societat Civil Catalana (SCC), Mariano Gomà, ha lamentat aquest dilluns a Madrid els casos “recents” de “coaccions” a integrants del poder judicial, en una trobada que l’entitat ha mantingut amb el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza Martín. Gomà ha afirmat que aquestes coaccions també es donen a entitats i persones “que defensen la legalitat” a Catalunya, i “fins i tot a ciutadans que no comparteixen els plantejaments independentistes”. SCC també ha traslladat a Maza el malestar per les “irregularitats” que hi ha “reiteradament” a Catalunya durant els períodes electorals i la sentència que anul·la l’acord de ple de l’Ajuntament de Reus pel qual la ciutat s’adheria a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).