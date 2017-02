Renuncien els tres directius del Banc d'Espanya investigats pel cas Bankia

Es tracta de Mariano Herrera García-Canturri, que ocupa el càrrec de director general de Supervisió; Pedro Comín Rodríguez, director general adjunt de Supervisió; i Pedro González González, director del Departament d'Inspecció IV.

"En els seus escrits de renúncia, dirigits el governador del Banc d'Espanya, expressen el seu desig de no romandre en els seus càrrecs amb la finalitat de que la seva citació per declarar com a investigats en el procediment obert a l'Audiència Nacional, en relació amb la sortida de Bankia a Borsa el 2011, no afecti el desenvolupament de les funcions de supervisió del Banc d'Espanya", concreta la institució. Aquestes renúncies seran presentades en la sessió de la Comissió Executiva que tindrà lloc demà, dia 14 de febrer.