"Aquest és el seu codi de conducta", ha continuat Mas, que ha posat com a exemple el judici pel 9-N contra ell mateix i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau . Preguntat sobre les seves impressions durant al TSJC, l'expresident del Govern ha dit irònicament que "la setmana ha estat molt bona", i ha comparat el judici amb "un espectacle, però sense pagar".

L'expresident de la Generalitat Artur Mas , tres dies després que el judici pel 9-N hagi quedat vist per sentència, ha enviat un avís ben clar al sobiranisme. En un col·loqui a l'Ateneu Barcelonès aquest dilluns al vespre, on també hi ha participat Francesc Homs i Santiago Espot, el president del PDeCAT ha advertit que l'Estat espanyol "farà pagar les conseqüències a tothom qui el desafiï" .

| Jordi Borràs

Avís per a navegants

"La manera que han trobat ha estat aquest judici per la via penal", ha assenyalat el president del PDECat

A més, Mas ha assegurat que el judici pel 9-N és, també, un "avís a navegants" pel referèndum sobre la independència que el Govern vol celebrar al setembre de 2017, com a tard. L'expresident també ha tirat d'ironia per respondre el president espanyol, Mariano Rajoy, quan ha assegurat que la independència no és cap amputació, sinó una "emancipación dolça".