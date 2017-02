Espanya incomplirà els objectius de dèficit públics marcats per la Comissió Europea aquest any i el vinent. Les previsions econòmiques d’hivern publicades aquest dilluns per Brussel·les indiquen que, amb un dèficit del 3,5% pel 2017 i del 2,9% pel 2018, el govern espanyol es desviarà en quatre i set dècimes dels objectius marcats, que eren del 3,1% i el 2,2%, respectivament.