La Fundación Franco vol defensar el Valle de los Caídos al Congrés

“Des de la més remota antiguitat es coneixen les febleses de la democràcia. Potser la més perillosa sigui la capacitat de la majoria per oprimir la minoria”. Així defineix la Fundación Francisco Franco la proposició no de llei que ha presentat el PSOE al Congrés, i que mesos enrere havia presentat també ERC, que planteja exhumar les restes del dictador del Valle de los Caídos. En un comunicat, la fundació avisa que, independentment de si el Congrés dels Diputats aprova o no la proposició, “aquesta fundació presentarà batalla als Tribunals a Espanya i davant els Tribunals Internacionals, recordant que els actuants poden ser acusats de cometre un delicte de profanació de cadàver fixat en l'article 525 del Codi Penal”.

Abans d’arribar als tribunals, la FNFF assegura que “intentarà, utilitzant els mitjans legals al seu abast, fer sentir la seva veu al Congrés dels Diputats durant el debat”. De fet, la seva intenció és demanar una compareixença per defensar els seus interessos, com podria fer-ho qualsevol grup d'interès. Una opció, però, que no és tan senzilla de dur a terme, perquè la Mesa del Congrés hauria d'acceptar-la.