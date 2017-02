Més de 30 morts en un accident d'autobús a Taiwan

Els passatgers eren viatgers que tornaven d'una excursió turística per veure els cirerers en flor de Taichung. En el vehicle viatjaven un total de 44 persones al moment de l'accident, inclosos el conductor i un guia turístic. Els serveis d'emergència van acudir immediatament al lloc, però no van poder salvar la vida de molts dels passatgers. Des del principi es va certificar la mort de 30 persones i altres dues van morir després de ser hospitalitzades. Els altres dotze ferits estan sent atesos en hospitals propers. No hi ha estrangers entre les víctimes.