El portaveu d'EH Bildu ha opinat que existeix "un interès polític", que es trasllada també a un interès "mediàtic", per "no parlar de Catalunya al nostre país" , quan, al seu judici, el procés català "canviarà, sense cap dubte" l'Estat espanyol, si "es produeix el xoc de trens que tothom aventura que es produirà".

Otegi ha opinat que el procés català confirma que "el règim del 78 ha entrat en barrina i està en una gran crisi estructural"; així com que "no existeixen vies democràtiques en l'Estat espanyol perquè tots els projectes polítics es puguin materialitzar"; al mateix temps que "posa de manifest que ens enfrontem a un Estat que té una naturalesa profundament antidemocràtica i que respon amb jutges i amb amenaces a les demandes democràtiques del poble català".

A més, per a EH Bildu això evidencia que no existeixen mecanismes "capaços de democratitzar l'Estat espanyol en termes d'acceptar la plurinacionalitat i el dret a decidir" i posa sobre la taula "el debat sobre la recuperació de la sobirania", que ha de ser "central" per al poble basc. En aquest sentit, Otegi ha opinat que sembla que Euskadi està en "una rotonda de la qual no surt i en la qual seguim donant voltes" i, enfront d'això, ha apostat per debatre "en profunditat" sobre aquesta qüestió.

Per al portaveu d'EH Bildu, a més de la "solidaritat activa" amb el poble català, "la millor i la manera més eficaç d'ajudar el poble de Catalunya és engegant un procés sobiranista propi en aquest país". "Aquesta seria per a nosaltres la inversió més rendible i l'acte de solidaritat més contundent", ha subratllat.

Per això ha assegurat que EH Bildu "tractarà de construir aquest procés sobiranista" posant damunt de la taula aquest debat que compartirà "amb tots aquells que ens vulguin escoltar", per iniciar un "procés sobiranista unilateral amb les forces socials, sindicals i polítiques que en aquest moment estiguem d'acord a engegar-ho". "Serà cadascú qui decideixi si està diposat o no", ha apuntat.

Paral·lelament, ha assegurat que EH Bildu també prendrà part als debats sobre autogovern als parlaments basc i navarrès, que si es duu a terme en els marges de l'ordenament jurídic i polític actual, serà un "viatge" pel qual "no calen alforges" i ens mantindrà "en la rotonda per 20 anys més".

Sobre aquest tema, ha subratllat que "hi ha una altra manera" de debatre sobre aquesta qüestió, atenent a "quins són els problemes i les demandes de la gent" i "els instruments per fer-los front" i això és el que vol fer EH Bildu.

També ha advocat perquè aquest debat "transcendeix els murs del Parlament i es porti al carrer, a la participació popular de sindicats, moviment feminista, estudiantil, intel·lectuals del país, per fer un diagnòstic i una proposta del que necessita el país".

D'altra banda, ha indicat que "si la majoria del país creu que cal fer aquest esforç" per intentar aconseguir un acord amb el Govern central, EH Bildu estarà "amb absoluta honestedat i fins al final en aquest esforç", però no jugaran totes les cartes a aquesta opció, sinó que cal "començar a construir un procés independentista, sobiranista, unilateral amb els qui tinguin interès a començar a fer-ho". "Explorarem si això és possible en els propers mesos", ha insistit.