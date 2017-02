El govern municipal de Barcelona no se sent al·ludit pel discurs de Jordi Évole al concert 'Volem Acollir' . El tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, ha considerat que qui s'ha de sentir "més interpel·lat" pel periodista és l'Estat , perquè és qui "està fallant" en la crisi dels refugiats.

En aquest sentit, Asens ha culpat el govern espanyol del "bloqueig" de les institucions per acollir persones refugiades i li ha retret que estigui "tancant els ulls" davant "la barbàrie i el drama".

Més enllà d'això, el tinent d'alcalde ha anunciat que l'Ajuntament obrirà aquest febrer 34 noves places del programa 'Nausica', d'atenció integral a refugiats, que se sumaran a les 47 creades a l'octubre. Es tracta d'un recurs pont per millorar els processos dels sol·licitants d'asil com a resposta a les "deficiències" del pla estatal i que ofereix recursos com l'habitatge i manutenció, així com orientació jurídica i acompanyament psicològic. Vuit de les noves places es destinaran al col·lectiu LGTBI.