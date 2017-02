Així mateix, la magistrada també considera provat que al cap de pocs dies (el 10 de desembre del 2014) i un cop ja incoat el procediment per 'Menti-Ros, Pablo Hasél va publicar una altra cançó a Youtube en aquest cas cantada només per ell i titulada 'Un alcalde miserable, no un Déu' "amb el mateix ànim que la primera", segons recull la sentència. En aquest altre vídeo es podien sentir expressions com ara " si em tanquen a la presó per tot això, et juro que ni que sigui l'últim que faci te'n penediràs tota la vida , paraula. Pren-ho com una amenaça si vols, no és gratuïta, és una resposta a aquells que volen fotre'm encara més la vida".

La titular del jutjat penal número 3 de Lleida ha considerat responsables d'un delicte lleu de falta a l'autoritat els rapers coneguts artísticament com a Pablo Hasél i Ciniko pel vídeo 'Menti-Ros'. En la sentència, la jutge considera que Hasél i Ciniko van enregistrar el vídeo " amb l'ànim de menyscabar de dignitat de l'alcalde " de Lleida, dedicant-li expressions com ara ''Àngel malparit, et mereixes un tret, t'apunyalaré, m'has arruïnat o t'arrancaré la pell a tires", entre altres. L'alcalde de Lleida va posar el cas en coneixement de la justícia, que va ordenar la retirada del vídeo.

Pablo Hasél i Ciniko) es van asseure el 23 de novembre del 2016 al banc dels acusats per un presumpte delicte d'amenaces de mort a l'alcalde de Lleida. Durant el judici, Àngel Ros, que va declarar com a testimoni, va assegurar que amb 'Menti-Ros' es va sentir amenaçat i intimidat i va témer per ell i la seva família.





Els acusats, però, van sostenir que van fer una cançó de denúncia social en to satíric i que no es va amenaçar ningú. L'advocat de la defensa va sol·licitar l'absolució dels dos rapers tenint en compte el dret de llibertat d'expressió i va demanar que la nul·litat del procés judicial pel fet que Ros no va presentar cap denúncia personalment. Per la seva part, la fiscalia va demanar que es condemni els acusats a un any i tres mesos de presó per un delicte d'amenaces o, alternativament, per un delicte lleu de falta de respecte a l'autoritat a una multa de 1.800 euros. Finalment, la jutge els ha condemnat a pagar una multa de 540 euros, en cada cas.



El mateix raper lleidatà, Pablo Hasél, ja va ser condemnat per l'Audiència Nacional a dos anys de presó per un delicte d'enaltiment del terrorisme per cançons de suport a els GRAPO o ETA, entre d'altres. La condemna va ser ratificada pel Tribunal Suprem el març del 2015.