L'Audiència imputa l'exgovernador del Banc d'Espanya per la sortida a borsa de Bankia

La secció tercera de la Sala Penal de l’Audiència Nacional ha imputat l’exgovernador del Banc d‘Espanya Miguel Ángel Fernández Ordóñez , juny amb altres dirigents del Banc d’Espanya d'aleshores i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, entre ells l’expresident Julio Segura, i ha considerat “pertinent” que declarin com a responsables de la supervisió de BFA-Bankia en el moment de la seva constitució i sortida a borsa “tot i les reiterades advertències" sobre "la inviabilitat del grup”.

A més, recull el magistrat en la interlocutòria, estaven avisats que l’operació podria suposar un “greu perjudici per a accionistes, preferentistes i contribuents”.

D’aquesta manera, revoca la decisió del jutjat d’Instrucció número 4, el passat 28 de novembre, que va acordar no citar com a investigats els responsables dels dos organismes i estima així un recurs presentat per la Confederació Intersindical de Crèdit.